Karamürsel’de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Karamürsel’de Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü düzenlendi. Karamürsel Kent Konseyi tarafından organize edilen Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü’ne çok sayıda vatandaş katıldı.

COŞKULU KABABALIK

Kayacık Mahallesi halı saha önünde toplanan coşkulu kalabalık, yaktıkları meşaleler eşliğinde sahilden Atatürk Anıtına yürüdü. Farklı bayram mesajları vererek 19 Mayıs’ı kutlayan kalabalığa evlerindeki ve çay bahçelerindeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Yürüyüş sırasında vatandaşlar marşlar söyledi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Karamürsel Kent Konseyi Başkanı Mesut Çalık, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.