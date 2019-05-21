Türk müziği koroları birlikte iftar yaptı

Kocaeli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Müziği Topluluğu ile Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Türk Müziği Topluluğu iftarda buluştu. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde hizmete açılan 01 Adana Kaptan Ocakbaşında gerçekleşen iftara; İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Ercan Yamen, Şube Müdürü Hatice Doğancı, Türk Müziği Topluluğu Başkanı Ahmet Balkaya, Başkan Yardımcısı Gül Güner, Kadınlar Türk Müziği Topluluğu Başkanı Necla Ekşioğlu ile koro üyelerinden oluşan yaklaşık 60 kişi katıldı. Bir tanışma ve kaynaşma havasında gerçekleşen buluşmada birlikte iftar açan koro üyeleri Şef Ayşen Cengiz, Udi Mesut Cengiz ve Birol Sakarya eşliğinde konuklara iftar sonrası muhteşem fasıl düzenleyerek birlikte şarkılar söyledi.