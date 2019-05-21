Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:21 TSİ- Gündem G: Bugün 12:24 TSİ

Ayazma Mahallesi'nde güzel Ramazan etkinliği

İzmit Belediyesi tarafından Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Ayazma Mahallesi’nde iftar sonrası kurulan etkinlikte çocuklar, tiyatro gösterileri, Hacivat-Karagöz, çocuk oyunları ve yarışmalar ile doyasıya eğlendi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında her mahallede bir eğlence düzenlemeye devam ediyor. Ayazma Mahallesi’nde düzenlenen Ramazan etkinliğine Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.  Vatandaşlardan büyük ilgi gören ve yüzlerce izleyici tarafından takip edilen Ramazan etkinliklerinde Hacivat ile Karagöz´ün tatlı atışmaları özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

YARIŞMALAR YAPILDI

Etkinlikte miniklerin yanı sıra ailelerde birbirleriyle kıyasıya yarışırken, renkli anlara sahne oldu.  Mahalle sakinleri etkinliklerin kendi mahallelerinde de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliklerle eski Ramazanları yaşadıklarını belirten vatandaşlar, böyle bir hizmetten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’a teşekkür etti.

Bugün 12:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet, Büyükakın'ı ziyaret edecek mask
Hürriyet, Büyükakın'ı ziyaret edecek
Minik Eyüp'ten 18 yıldır bir iz yok mask
Minik Eyüp'ten 18 yıldır bir iz yok
Fatih Erbakan, Kocaeli'ye gelecek mask
Fatih Erbakan, Kocaeli'ye gelecek
Türk-İş uyardı: Kocaeli'yi 81 ile taşırız mask
Türk-İş uyardı: Kocaeli'yi 81 ile taşırız
Küçükkaya'dan halk iftarı mask
Küçükkaya'dan halk iftarı
Sağlıkçılardan Turan’a ziyaret mask
Sağlıkçılardan Turan’a ziyaret
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi mask
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi

GALERİ

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL