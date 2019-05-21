Ayazma Mahallesi'nde güzel Ramazan etkinliği

İzmit Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında her mahallede bir eğlence düzenlemeye devam ediyor. Ayazma Mahallesi’nde düzenlenen Ramazan etkinliğine Ayazma Mahallesi Muhtarı Fırat Çiçek ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Vatandaşlardan büyük ilgi gören ve yüzlerce izleyici tarafından takip edilen Ramazan etkinliklerinde Hacivat ile Karagöz´ün tatlı atışmaları özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.
YARIŞMALAR YAPILDI
Etkinlikte miniklerin yanı sıra ailelerde birbirleriyle kıyasıya yarışırken, renkli anlara sahne oldu. Mahalle sakinleri etkinliklerin kendi mahallelerinde de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliklerle eski Ramazanları yaşadıklarını belirten vatandaşlar, böyle bir hizmetten dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’a teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz