Kartingci baba ve oğulları pistin tozunu attırıyor

Cem Yudulmaz, Türkiye Karting Şampiyonası'nın bu sezonki yarışlarına oğulları 15 yaşındaki Mert ve 11 yaşındaki Kaan Yudulmaz ile katılıyor. Baba ve oğulları pistteki performanslarıyla katılımcı ve izleyicilerin takdirini topluyor. Cem Yudulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıl önce motor sporlarına başladığını belirterek, zamanla oğullarının da izinden geldiğini söyledi. Oğlu Kaan'ın "mini", Mert'in de "senior" kategorisinde mücadele ettiğini aktaran Yudulmaz, kendisinin de oğullarına destek olmak için yarışlara katıldığını kaydetti. Yudulmaz, karting dışında ralli ve yurt dışında pist yarışlarına katıldığını aktararak, "11 yaşındayken Mert'i kartinge götürdüm, kucağıma oturttum. Ondan sonra Mert kartingi bırakmak istemedi. Mutluyuz, bu sporu severek yapıyor. Spor yapıyor, başka şeylerle uğraşmıyor. Karting yapmak için ekstra spor yapıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Mert başarılı, daha da iyi olmak için çalışıyor." diye konuştu. Spor yapabilmek için okulda da başarılı olunması gerektiğine işaret eden Yudulmaz, eğitimin, çocukların geleceğine yön veren en büyük etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

"5 yıla kadar oğlumla aynı kategoride yarışabileceğiz"

Cem Yudulmaz, yarışlardan önce evde tatlı bir telaş yaşandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"5 yıla kadar oğlum Mert'le aynı kategoride yarışabileceğiz. Yurt dışında ona ayırdığım bir araba var. Evladınızın başarısını görmek çok farklı bir duygu. 48 yaşındayım, nereye kadar gidebilirim bilmiyorum. Gençleri desteklemeye çalışıyoruz, motor sporları pahalı bir spor maalesef. Daha ne cevherler var. Umarım Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye'yi Ayhan Can'ın temsil ettiği gibi temsil etmesini sağlayacak yeni çocuklar bulacaktır. Çocuklarım spor yapıp kendilerini güçlendirerek kilometre yaparlarsa Türkiye'nin önemli motor sporu pilotlarından olabilirler."

Mert Yudulmaz: "Ailece bunu başaracağımıza inanıyorum"

Mert Yudulmaz da 11 yaşında kartinge başladığını belirterek, aracın kendisinde bağımlılık yaptığını söyledi. Elinden gelen en iyi süreyi yapmaya çalıştığını ifade eden Mert Yudulmaz, "Hedefim, ileride ehliyetimi alınca Türkiye'yi en iyi şampiyonalarda temsil etmek. Otomobile geçince yurt dışında Ayhan Can gibi yarışmak istiyorum. Bunun için şimdiden çalışıyorum. Kendime iyi bakıyorum, spor yapıyorum, motor sporlarında kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Umarım bu hedefimi gerçekleştireceğim. Babam da büyük destek veriyor. Ailece bunu başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kaan Yudulmaz ise kartinge 2 ay önce başladığını anlatarak, "Kartinge binince heyecanlanıyorum. Hızlanınca ve dönüşlerde beni farklı bir duygu kaplıyor." dedi. Ailece yarışmanın güzel olduğunu anlatan Kaan Yudulmaz, "Eşyalarımızı topluyoruz, birbirimize yardım ediyoruz. Antrenmanlarda birbirimizi izliyoruz, neler yapabiliriz diye kendi aramızda konuşuyoruz. Hatalarımız olursa aramızda onları konuşuyoruz. Birbirinizi geçince, bu kişi ailenizden olduğunda daha iyi hissettiriyor." şeklinde konuştu.