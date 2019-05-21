Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 12:58 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:07 TSİ

Eniştesini pompalı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi

İzmit'te kız kardeşini dövdüğü ve eşi ile ilişkisinin olduğu iddia edilen eniştesini baba yadigarı tüfekle öldüren şahsa 10 yıl hapis cezası verildi.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 28 Ocak 2018 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta ikamet eden Sinan Deniz (41) kayınbiraderi olan Bekir Düzcü (30) tarafından sokağın ortasında pompalı tüfekle 2 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesinin duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Sinan Deniz’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Eniştesini vurduğunu itiraf etti

İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, olaydan birkaç saat sonra Düzcü polis ekiplerine gelerek teslim oldu. Emniyetteki sorgusunda eniştesinin ablasını sürekli işkence ve darp ettiğini ileri süren Düzcü, bu nedenden dolayı ablasının baba evine geldiğini söyledi. Eniştesinin ablasını eve gelerek zorla götürmek istediği esnada çıkan arbede şahıs evde bulunun pompalı tüfekle eniştesini vurduğunu itiraf etti.

Bekir Düzcü

Davanın karar duruşması görüldü

Emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen Bekir Düzcü’nün yargılandığı davada karar verdi. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 1 yıldır tutuklu olan Bekir Düzcü, olayda hayatını kaybeden Sinan Deniz’in kardeşi Erman Deniz ve tarafların avukatı katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısınca 6 Mart’ta esas hakkındaki iddianame tekrarlandı. Daha sonra mahkeme heyeti tarafından avukatlara beyanları soruldu. İddianamede sanığın baskı altında suçu işlediği yönündeki beyanları kabul etmediklerini söyleyen maktul Sinan Deniz’in avukatı, olayın planlayarak tasarlandığını iddia etti.

Sinan Deniz

Duruşmada ortaya çıkan ayrıntılar kan dondurdu

Daha sonra söz alan Bekir Düzcü’nün avukatı, sanığın Sinan Deniz’i büyük bir baskı altında öldürdüğünü belirtti. Yapılan incelemelerde Deniz’in eşi A.D.’ye sürekli şiddet ve cinsel istismarda bulunduğunu ve A.D.’nin ağabeyi Bekir Düzcü’nün eski eşi ile ilişkisinin olduğunun kanıtlandığını ifade etti. Maktul ile eşini arasında ilişkisinin olduğunu öğrenen Düzcü’nün eşinden boşanmak zorunda kaldığını dile getiren sanık avukatı, Deniz’in baba evine dönen eşini de sürekli tehdit ettiğini söyledi.

İfadeler kan dondurdu

Olay günü eşinin gittiği eve giden Deniz’in Düzcü’ye ‘Eşin ile yattım, kız kardeşin ile yattım. Annen ve engelli kız kardeşinle de yatacağım diyerek ağır tahrikte bulunduğunu belirten sanık avukatı, müvekkilinin cinayeti korku içerisinde savunma amaçlı cinayeti işlediğini beyan etti. Avukat beyanlarının ardından sanığa son sözü soruldu. Son sözünde avukatının beyanlarına katıldığını belirten Düzcü, “Keşke bunlar yaşanmasaydı. Başka bir sözüm yok. Karar sizindir” dedi.

10 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti sanığın son sözlerinin dinlenmesinin ardından kararını açıkladı. Heyet tarafından Düzcü’nün 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Bugün 12:58 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
İş yerine uyuşturucu baskını mask
İş yerine uyuşturucu baskını
Adem Koç'un acı günü! mask
Adem Koç'un acı günü!
Eğitim camiasının ACI GÜNÜ! mask
Eğitim camiasının ACI GÜNÜ!
Körfez’de 3 araç çarpıştı: 5 yaralı mask
Körfez’de 3 araç çarpıştı: 5 yaralı
Valilik önünde kendini yakmak istedi! mask
Valilik önünde kendini yakmak istedi!
Eşini öldüren koca tutuklandı mask
Eşini öldüren koca tutuklandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi mask
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi

GALERİ

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL