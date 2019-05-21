Hürriyet, Büyükakın'ı ziyaret edecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün saat 16.00'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret edecek.

İSU GENEL KURULUNDA TARTIŞMIŞLARDI

Bilindiği üzere İSU Genel Kurulu’nda Hürriyet ile Büyükşehir Büyükakın arasında gerginlik yaşanmıştı. "Bizim İSU’dan dolaylı yoldan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 5 milyon TL alacağımız var. Acaba İzmit halkının bu parası ne zaman ödenecek?" diye soran Hürriyet’e, Büyükakın, “Yahyakaptan’daki K2 Kavşağı projesinden bizim de İzmit Belediyesi’nden 5 milyon TL alacağımız var. İzmit Belediyesi o protokolde üzerine düşenleri yerine getirmedi" cevabını vermişti. Karşılıklı cevap veren iki başkan arasındaki tartışma kısa süre sonra sona ermişti.