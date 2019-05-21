Büyükakın: Kocaeli’yi daha iyi yerlere taşıyacağız

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP’nin Kocaeli’de görev yapan eski ilçe başkanları ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Eski başkanlarla buluşmasında Türkiye’nin hassas bir dönemden geçtiğini dile getiren Büyükakın, güvenlikten ekonomiye kadar farklı alanlarda saldırılara maruz kalındığını ifade etti.

“HEPİMİZE GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına karşı duranlara yönelik mücadele içinde olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Gerek içeriden gerek dışarıdan bu aziz vatan toprağına dönük saldırılara kararlı bir şekilde karşı durmalıyız. AK Parti kadrolarında aktif siyaset yapmış her isme büyük görevler düşüyor” dedi.

“HEDEFLERİMİZE BAĞLIYIZ”

Yorulmadan ve çok çalışarak vatandaşın yanında yer aldıklarını ifade eden sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, 2023 hedeflerine bağlı kalarak Büyükşehir Belediyesi’nin çalıştığını ve organize olduğunu vurguladı. AKP’nin bir vefa ve vatandaşına hizmetkar olmuş bir dava hareketi olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’yi daha iyi yerlere getireceklerini dile getirdi.

“HİZMET YOLUNDAN ŞAŞMAYACAĞIZ”

Tek amaçlarının hizmet olduğunu ve bu yoldan sapmayacaklarını ifade eden Büyükakın, daha sonra AKP’li eski ilçe başkanları ise istişare yaptı. İletilen önerileri dinleyen Büyükakın, “Ülkemizdeki dalgalanan demokrasi bayrağını kentimizde daha yukarılara çıkartacağız. Her kesimin fikirlerine değer vermek bizim siyasetimizin en önemli unsurudur. Bu şekilde halkımızın yanında oluyor, dertlerine derman oluyoruz” açıklamasını yaptı.

“ŞEHİTLERİMİZE LAYIK OLACAĞIZ”

Cumhuriyetimize sahip çıkarak, ülkemiz için canlarını veren şehitlerimize ve gazilerimize layık olmak için çalıştıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Ülkemizin ve kentimizin şanlı tarihine ve kimliğine dönük atacağımız her adımı hesap ediyoruz. Omuzumuzdaki sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız” diyerek sözlerini tamamladı. Birliktelik çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.