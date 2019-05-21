Sağlıkçılardan Turan’a ziyaret

Kandıra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun ve kurum çalışanları, geçtiğimiz günlerde Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’a tebrik ziyaretinde bulundu. Düzenlenen etkinlikte “Farkındayım ya sen” adlı etkinliğe desteği dolayısıyla Başkan Turan’a plaket takdim eden Müdür Tosun, sağlık alanında yapılabilecek çalışmalara her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

ZİYARET TEŞEKKÜRÜ

Konukları ile yakından ilgilenen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ise “İlçemizdeki tüm kurumlarımız ile uyum içinde çalışacağız. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Damla Tosun ve kurum personelleri Neşe Tutan Özbek, Elif Tarcan ve Mehmet Havuç'a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.