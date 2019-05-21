Alikahyalı gençlerin iftar buluşması

İzmit Alikahya’da bulunan Ordu Gölköy Çıktık Mahallesi’nde bulunan gençler dördüncüsünü düzenlediği iftarda buluştu. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı geleneksel iftar programında bir araya gelen gençler geleneği sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli’ye 850 km mesafede bulunan ve aynı köyden olan gençler akraba kültürünü bu şekilde sürdürüyor. Programı düzenleyen Tarık, Salih, Özcan ve Hüsamettin Ataş önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı düzenleyeceklerini ve programa aileleri de dahil edeceklerini dile getirdiler.