İzmit Alikahya’da bulunan Ordu Gölköy Çıktık Mahallesi’nde bulunan gençler dördüncüsünü düzenlediği iftarda buluştu. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı geleneksel iftar programında bir araya gelen gençler geleneği sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli’ye 850 km mesafede bulunan ve aynı köyden olan gençler akraba kültürünü bu şekilde sürdürüyor. Programı düzenleyen Tarık, Salih, Özcan ve Hüsamettin Ataş önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı düzenleyeceklerini ve programa aileleri de dahil edeceklerini dile getirdiler.
Bugün 13:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:29 TSİ
Alikahyalı gençlerin iftar buluşması
İzmit Alikahya’da bulunan Ordu Gölköy Çıktık Mahallesi’nde bulunan gençler dördüncüsünü düzenlediği iftarda buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz