Demokrat Parti (DP) il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili, parti binasında düzenlenen geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi. Partililerin evlerinde hazırladıkları ikramların kurulan iftar sofrasında konuklara ikram edildiği iftar programına DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, il başkanı Mustafa Nazlıgül, ilçe başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftarın ardından konuklara çay ikramında bulunuldu.
Bugün 13:28 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 13:29 TSİ
DP’den aile içi iftar
Demokrat Parti (DP) il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili, parti binasında düzenlenen geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz