DP’den aile içi iftar

Demokrat Parti (DP) il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili, parti binasında düzenlenen geleneksel iftar buluşmasında bir araya geldi. Partililerin evlerinde hazırladıkları ikramların kurulan iftar sofrasında konuklara ikram edildiği iftar programına DP Genel Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, il başkanı Mustafa Nazlıgül, ilçe başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftarın ardından konuklara çay ikramında bulunuldu.