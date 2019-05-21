KO-MEK kursiyerlerine sağlık eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kendi eğitimlerinin yanı sıra kursiyerlerinin özellikle sağlık alanında bilgi alması için faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda KO-MEK kurs merkezlerinde Akılcı İlaç Kullanımı ve Organ Bağışı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim düzenlendi. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık ekipleri tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere ilaç kullanımında doğru bilinen yanlışlardan, organ bağışına kadar birçok önemli konuda bilgi aktarıldı.