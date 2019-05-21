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Karamürsel’de öğrencilere kariyeri projesi tanıtıldı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Kariyerime Adım Adım’ projesi kapsamında Karamürsel’de bulunan ortaokul 8.sınıflarında eğitim gören öğrencilere tanıtımda bulundu.
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Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Kariyerime Adım Adım’ projesi kapsamında Karamürsel’de bulunan ortaokul 8.sınıflarında eğitim gören öğrencilere tanıtımda bulundu. Proje kapsamında, okul müdür yardımcısı, rehber öğretmeni, alan şefleri ve beden eğitimi öğretmenleri aktif olarak görev aldı.

ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Tanıtım faaliyetleri kapsamında, ortaokul son sınıfta okuyan öğrenciler, Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin atölye ve laboratuarlarını gezdi. Alan öğretmenleri tarafından öğrencilere uygulamalı olarak yapılan derslerin uygulamalı olarak gösterilmesi gerçekleştirildi. Öğrencilerin atölye çalışmalarında yaptıkları ürünler sergilendi. Beden eğitimi öğretmenlerinin hazırladığı spor yarışmaları gerçekleştirildi.

STRATEJİK PLANLAMA

Okul Müdürü Ferit Alur yaptığı açıklamada, “Okulumuz, eğitimin her alanında stratejik planlama ve toplam kalite yönetimi anlayışına ağırlık vererek verimliliği sağlamak ve başarıyı artırmak ilkesiyle çalışan çevresindeki kurumlara örnek olan bir kurumdur. Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Makine Teknolojiler, Kimya Teknolojileri, Alanlarında mesleki eğitim vererek çevremizdeki fabrikaların nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamada çok önemli bir misyonu üstleniyor ”dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Alur, yapılan çalışmaların 8. Sınıftan mezun olan öğrencilerin ilgilerine uygun bir mesleki eğitim almada çok önemli olduğunu belirterek, “Okulumuz adına görev alan tüm personelimize teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Bugün 13:33 TSİ - Eğitim

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