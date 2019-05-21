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İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Ahmet Hakan'ın "Tarafsız Bölge" programına konuk olmuştu. Programın yarım saat erken sona ermesi programı takip eden seyircinin büyük tepki göstermesine neden olmuştu.
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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Ahmet Hakan'ın "Tarafsız Bölge" programına konuk olmuştu. Programın yarım saat erken sona ermesi programı takip eden seyircinin büyük tepki göstermesine neden olmuştu.

İmamoğlu, Halk TV'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik."

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Yorumlar

(1)
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Izmitli - Ahmet Hakan tarafsızlığını dün akşam bitirmiştir, şaşırdıkmı maalesef Hayır..

Yanıtla . 2Beğen 21 Mayıs 14:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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