İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci Ahmet Hakan'ın "Tarafsız Bölge" programına konuk olmuştu. Programın yarım saat erken sona ermesi programı takip eden seyircinin büyük tepki göstermesine neden olmuştu.
İmamoğlu, Halk TV'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik."
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Yorumlar
(1 )
Izmitli - Ahmet Hakan tarafsızlığını dün akşam bitirmiştir, şaşırdıkmı maalesef Hayır..
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