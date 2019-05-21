CNN Türk, açıklama yaptı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Normal süresi 2 saat olan program 1 saat 25 dakika sonra sona erdi. İzleyicilerin tepkisine neden olan bu durum sonrası sosyal medyada binlerce tweet atıldı.
İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA
Bugün Halk TV'de konuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik." şeklinde konuştu.
CNN Türk'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
PROGRAM SÜRELERİ PAYLAŞILDI
"13 Mayıs 2019'da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(8 )
İsmail - Haldun ve manav aynı kişisin belli bizi kandıracaksın hesapta ah işte memleketim hali sende oy kullanıyosun ne beklenirki
Özkan41ωgmail.com - HALDUN SENİNDE MAAŞINMI KESİLDİ MİYAVLAYIP DURUYORSUN BÖYLE ALLAH KORKUSU OLMAYANA KISA VE ÖZ YAZIN GÖNDERİN
Derinceli Manav - Keşke konuşsaydı tam da gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlamıştı Ekrem Müdafa (imamoğlu) 'nın Beğenmediği sorular çıkınca nasılda gerildi .
Izmitli - tarafsızım diyen Hakan'ın ne olduğunu gördük, CNNTÜRK'ün istediği gibi gitmeyince işler yayını erken bitirmek zorunda kaldılar .. İlahi Adalet !!!
Haldun - erken biter tabi ekrem beğenmediği sorulara cevap vermek yerine demogoji yapıyor dansöz gibi kıvırıyor,türk ve müslüman katili makariosun heykelini diken yunandır,rum kökenlidir türk ve müslüman düşmanıdır istanbulda buna oy verenleri ALLAH islah etsin makarios ekrem konu kapanmıştır ünlem!
bülent - haldun nasıl bir beyinle dolaşıyorsun etrafta??? erken biter dediğin programı kanal bitiriyor. adam konuşmaktan kaçınmıyor ki:))) kaldı ki Sn. yıldırım' ın söyleyecek sözü olmadığından eline bu verilen kağıtlardan bu kadar konuşcaksın deyip yeterli bulmuş olmasınlar. yoksa konuşunca saçmaladığının Reis' inizde farkında ama ne yapsın elinde başka yok ki.... ne diyim sizi allah ıslah etsin diyeceğim ama ıslah sonrası gene fazlasınız...
Kemal - Hepinizmi yalancısınız ? Nasıl insanlarsınız yahu içinizde hiç mi Allah korkusu yok. İftiranın günah olduğunu bilmezmisiniz.
Kuran-ı Kerim 96. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 112 nolu ayeti
" Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. "
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