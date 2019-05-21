CNN Türk, açıklama yaptı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Normal süresi 2 saat olan program 1 saat 25 dakika sonra sona erdi. İzleyicilerin tepkisine neden olan bu durum sonrası sosyal medyada binlerce tweet atıldı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Bugün Halk TV'de konuyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Benim gözümde gazeteci çok saygın bir yerde. Bana sorulan ters sorular beni rencide etmez. Ama şu tarafı üzer. Eğer bir savunma mekanizması geliştiriyorsanız o zaman bir dakika derim. Benim dün akşam üzüldüğüm konu buydu. Sayın Hakan'ın bu tarafından şikayetçi değilim. Esas değinmemiz gereken konulara değinemedik." şeklinde konuştu.

CNN Türk'ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

PROGRAM SÜRELERİ PAYLAŞILDI

"13 Mayıs 2019'da Tarafsız Bölge programında Sayın Binali Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuşmuştur. 20 Mayıs 2019'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu program 1 saat 25 dakika sürmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunulur."