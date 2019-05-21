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Eşini iş yerinde sigortalı gösterenlere kötü haber!

Eşlerine ait iş yerinde kendilerini sigortalı göstererek prim günlerini doldurmak suretiyle emeklilik hayali kuran ev hanımlarına kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme; eşinin yanında ücret almadan çalışma nedeniyle sigortalı sayılmanın mümkün olmadığına hükmetti.
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Emeklilik hayali kuran ev hanımı, eksik olan prim gün sayısının dolması için eşine ait PVC üretim atölyesinde kendisini sigortalı gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri, iş yerinin kapanma işlemlerinin yapıldığı 2014 yılında yaptıkları kontrollerde, patronun eşinin 2005 - 2006 yılları arasında iş yerinde sigortalı gösterildiğini ortaya çıkardı. Belirtilen dönemdeki prim gün sayısını geçersiz sayan SGK, sağlık yardımının iade edilmesini istedi. Sigortalı kadın ve eşi, çağrıya kulak asmayınca icralık oldu.

İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Eşinin yanında ücretsiz olarak çalıştığını anlatan kadın, 1.500 lirayı SGK'ya ödedi. Kurum, işleminin iptali için iş mahkemesinin yolunu tutan emekli adayı kadın, eşinin PVC doğrama atölyesinde çalıştığı sürelerin davalı kurum tarafından fiili çalışmaya dayanmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini söyledi. Kurum işleminin iptali ile kuruma borçlu olmadığının tespiti ve istirdat isteminde bulunan davacı kadın, eşinden ücret almadan çalıştığının altını çizdi. Mahkeme, iş yerinin kapanmasından uzun süre sonra çalışmanın iptaline yönelik rapor düzenlenmesinin davalı kurumun, vatandaşların temel sosyal güvenlik hakkını koruma misyonuna uygun bir yaklaşım olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına hükmetti.

"YASADA SİGORTALI SAYILAMAYACAĞI BELİRTİLMİŞTİR"

Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Kararı SGK temyiz etti. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, sigortalı ile işveren arasındaki iş ilişkisinin hizmet akdine dayanması gerektiğine vurgu yaptı. Kararda, "Yasada, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılamayacağı belirtilmiştir. Davacının, kuruma verdiği imzalı beyanda, ücretsiz olarak eşinin yanında çalıştığını dile getirmesi karşısında davacının sigortalı sayılamayacağı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın, eksik inceleme ve hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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Yorumlar

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Öle1i - Yasada usulsüzlük var bize düşen usulsüzlüğü düzeltmek. Onu sigortaya sorun SSKya çalıştığı yıl boyunca ödenek sağlanmış ise sigortalı kabul edilebilir. Yatırılan sigorta Askeri ÜCret bazında yada daha yüksek de olsa kişinin ücretsiz çalıştığını söylemesi pek önem arz etmez. Kişi zaten işini apmış kazancını ise işyeri sahibinin kendisine aldığı yiyecek ve giyecekler birer ücret karşılığını arz etmektedir. Mahkemede kişinin haklı bulunmasını talep ediyorum. Ücretsiz çalıştığını belirten kadın mahkeme usulünü değiştirip ücretinin kendisine taksim edilmesi davası ile mahkeme sürecinide değiştirebilir. Algılara dikkat edin lütfen.

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 16:49

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