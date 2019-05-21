AKP’li Aydın: Süreç kısa sürede sona erecek

AKP İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un istifasının ardından il başkanı arayışı tüm hızıyla sürüyor. Genel merkezden 5 Mayıs’ta Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir başkanlığında 6 kişilik heyet gelmiş ve kanaat önderlerine yeni il başkanı kim olmalı sorusunu yöneltmişti. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Mehmet Ellibeş, Halit Çokan, Ali Korkmaz, Berna Abiş ve Şahin Talus, Ankara’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mülakata gitmiş ancak Erdoğan, yeniden kapsamlı araştırma yapılmasını talep etmişti.



YENİ İSİMLER GÜNDEME GELDİ

Genel merkez bu kez ikinci heyet ile ilimize gelip istişarelerini tekrarladı. İkinci heyetin kentimizden ayrılıp raporunu genel merkeze sunmasının ardından ilk görüşmelerde adı geçen isimlerin dışında Mahmut Civelek, Zihni Yılmaz, Halil Vehbi Yenice, Mehmet Ali Okur gibi isimler de kulislerde il başkanlığı için adı geçenlerin arasına eklendi.

BUGÜN YARIN KARAR ÇIKAR

Süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKP İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, “Heyet geçtiğimiz hafta itibariyle istişarelerde bulunarak görüşmelerini tamamladı. Heyet çalışmalarını tamamlayarak hazırlanan raporu genel merkezimize iletti. Bugün, yarın karar çıkmasını bekliyorum. Süreç kısa süre içerisinde sona erecektir. Genel merkezimiz kararını verecek” dedi. Selin BECER