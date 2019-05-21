Kartepe'de kurulu bulunan küçük ev aletleri üreten Cem Bialetti fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 7 Mayıs'ta işçiler greve çıkmıştı. İşverenin çağrısıyla dün bir araya gelen taraflar arasında anlaşma sağlandı ve sözleşme imzalandı. Birleşik Metal-İş Sendikası, üye işçilere net 620 TL zam yapıldığını duyurdu.
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Cem Bialetti'de zafer işçilerin
Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık sonucu greve çıkan Cem Bialetti fabrikasında anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma sonrası sendika üyelerine net 620 TL ücret artışı sağlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz