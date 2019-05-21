Cem Bialetti'de zafer işçilerin

Kartepe'de kurulu bulunan küçük ev aletleri üreten Cem Bialetti fabrikasında Birleşik Metal-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 7 Mayıs'ta işçiler greve çıkmıştı. İşverenin çağrısıyla dün bir araya gelen taraflar arasında anlaşma sağlandı ve sözleşme imzalandı. Birleşik Metal-İş Sendikası, üye işçilere net 620 TL zam yapıldığını duyurdu.