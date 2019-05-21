Konu tekrarı yapın ve bol soru çözün

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, YKS’ye girecek üniversite adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Son 1 ayı iyi değerlendirmek gerekiyor

“Hazır havalar ısınmışken güzel havaların keyfini mi çıkaralım yoksa ders çalışmaya devam mı edelim? Belki üniversite adaylarının çoğu tam olarak böyle keskin bir ikilemde kalmıyor ama herkes için güzel havalarda ders çalışmak zor geliyor” diyen Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, “Son 1 ay önemli bir zaman ve iyi değerlendirmek gerekiyor. Bu zamana kadar elinizden gelenin en iyisini yaptınız, konu çalıştınız, bol bol soru çözdünüz şimdi bu bir ayda hızımızı artırmanın tam zamanı” şeklinde konuştu.

Üniversite sınavı, bir maraton koşusu

Ece Tözeniş, “Sınavı bir maraton koşusuna benzetebiliriz. Maratonlar büyük katılımlar şeklinde koşulur fakat sonuç bireysel dayanıklılık ve mücadele ile belirlenir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “YKS de de bu yıl Temel Yeterlilik Testine (TYT) 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testine (AYT) 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testine 134 bin 323 aday başvuru yaptı. Kimler hedefine ulaşacak? Bir maratondaki gibi bireysel dayanıklılığı olan ve mücadeleyi bırakmayanlar.

Günleri saymak yerine, zamanınızı değerlendirin

Artık günleri, saatleri saymak yerine kalan zamanı en verimli nasıl değerlendireceğinizi planlamalısınız. Moral bozmak yok, ‘Az zaman kaldı yetiştiremeyeceğim, olmayacak’ gibi olumsuz cümleler kurmak yerine elimden gelenin en iyisini yapacağım ve ‘Hedefime ulaşacağım’ gibi olumlu cümlelerle kendinizi motive edebilirsiniz.

Konu tekrarı yapın

Öğrenemediğiniz sizi zorlayan bir konu varsa en baştan bir konu öğrenmek yerine bildiğiniz konular üzerinden tekrarlar ve soru çözümleri ile devam edebilirsiniz. Sınavda sorumlu olduğunuz alanlarla ilgili derslerde her gün için dengeli bir şekilde konu tekrarları ve soru çözümleri yapabilirsiniz.

Doğru-yanlış kontrollerinizi mutlaka yapın

Deneme sınavları ve çözdüğünüz her test sonrasında mutlaka doğru-yanlış kontrollerini yapın. Yanlış yaptığınız soruları biraz daha irdeleyin, neden yanlış yaptınız? Dikkat eksikliği mi? Konu eksikliğimi? Dikkat eksikliğiniz varsa o konuyla ilgili biraz daha soru çözümü yapabilirsiniz. Konu eksikliğiniz varsa vakit kaybetmeden bu konu eksiğinizi tamamlayabilirsiniz.

Bol soru çözmek, sorulara hâkim olmanızı sağlayacak

Bu dönemde ne kadar çok soru çözerseniz (günlük kendiniz için ideal soru sayısının her gün üstüne çıkarak) sınavla ve sorularla ilgili refleksleriniz gelişir. Soru çözümü arttıkça gördüğünüz soru kalıpları da fazlalaşır. Bu da konuyla birlikte sorulara daha iyi hâkim olmanızı sağlar.

Sınavla ilgili konuşmak, kaygıya neden oluyor

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, sözlerini şöyle tamamladı: “Son olarak sınavın tarihi ve saati belli. Sınavla ilgili sürekli konuşmak hem sınava farklı anlamlar yüklemenize hem de kaygınızın artmasına neden olur. Sınavla ilgili olumsuz konuşmalar yerine arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde keyifli bir zaman geçirebilirsiniz ya da iyi olduğunuz konularda birbirinize destek olarak eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz."