Kandıra’da eğitime destek

Kandıra Akçakoca İlkokul Müdürü Özkan Polat, Müdür Yardımcısı Sürmeli Diler, Okul Aile Birliği Başkanı Şükran Uslu Akşit ve yönetimi önceki gün Başkan Adnan Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Turan, aile birliklerinin okullar için önemine değinerek, gönüllülük esasına dayanarak yapılan işlerin insanlara huzur verdiğini ifade etti. Turan, eğitime her türlü desteği vereceklerini söyledi.