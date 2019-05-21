Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:32 TSİ- Gündem G: Bugün 14:34 TSİ

Kandıra’da eğitime destek

Kandıra Akçakoca İlkokul Müdürü Özkan Polat, Müdür Yardımcısı Sürmeli Diler, Okul Aile Birliği Başkanı Şükran Uslu Akşit ve yönetimi önceki gün Başkan Adnan Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra Akçakoca İlkokul Müdürü Özkan Polat, Müdür Yardımcısı Sürmeli Diler, Okul Aile Birliği Başkanı Şükran Uslu Akşit ve yönetimi önceki gün Başkan Adnan Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Turan, aile birliklerinin okullar için önemine değinerek, gönüllülük esasına dayanarak yapılan işlerin insanlara huzur verdiğini ifade etti. Turan, eğitime her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Bugün 14:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
Sağanak yağış geri dönüyor mask
Sağanak yağış geri dönüyor
Dikkat! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek mask
Dikkat! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek
Fatih Erbakan, Kocaeli'ye gelecek mask
Fatih Erbakan, Kocaeli'ye gelecek
Minik Eyüp'ten 18 yıldır bir iz yok mask
Minik Eyüp'ten 18 yıldır bir iz yok
Türk-İş uyardı: Kocaeli'yi 81 ile taşırız mask
Türk-İş uyardı: Kocaeli'yi 81 ile taşırız
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi mask
TÜPRAŞ'ta eylem sona erdi

GALERİ

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL