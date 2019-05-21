Kandıra Akçakoca İlkokul Müdürü Özkan Polat, Müdür Yardımcısı Sürmeli Diler, Okul Aile Birliği Başkanı Şükran Uslu Akşit ve yönetimi önceki gün Başkan Adnan Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Turan, aile birliklerinin okullar için önemine değinerek, gönüllülük esasına dayanarak yapılan işlerin insanlara huzur verdiğini ifade etti. Turan, eğitime her türlü desteği vereceklerini söyledi.
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Kandıra’da eğitime destek
Kandıra Akçakoca İlkokul Müdürü Özkan Polat, Müdür Yardımcısı Sürmeli Diler, Okul Aile Birliği Başkanı Şükran Uslu Akşit ve yönetimi önceki gün Başkan Adnan Turan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz