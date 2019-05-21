ASKON’dan aile iftarı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kocaeli Şube yönetimi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Şube başkanı Ömer Faruk Yıldırım’ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftara şube yöneticileri aileleri ile birlikte katıldı. Dualar eşliğinde gerçekleşen iftarın ardından konuşan şube başkanı Yıldırım, programa katılan tüm konuklarına teşekkür ettiklerini dile getirdi.

“BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ”

Ramazan ayının insanlar için ilaç niteliğinde bir dönem olduğunu dile getiren Yıldırım, “Ramazan ayını İslam coğrafyasında akan kanın ve kol gezen kıtlığın durması için bir şuurlanış ve diriliş ayı olarak değerlendirmeliyiz. ASKON Kocaeli Şubesi olarak da birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz ve yarınlara emin adımlarla hep beraber yürüyeceğiz” dedi.

RAMAZAN YARDIMLARI

Şube başkanı Yıldırım ayrıca, İHH ve CANSUYU yardımlaşma dernekleri aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ramazan kumanya yardımlarını planladıklarını söyledi ve gelecek hafta bu kumanyaların dağıtımının yapılacağı bilgisini paylaştı.