İMO’dan eğitimlere devam

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi tarafından kamuda çalışan mühendislere yönelik “2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” konulu eğitim semineri düzenlendi. Belediyelerde çalışan yaklaşık 40 teknik personelin katıldığı seminerde eğitim inşaat yüksek mühendisi Barış Şahin tarafından veridi.
DEVRİM NİTELİĞİNDE
Eğitimde; deprem yer ve hareketleri, temel zemini ve temellerin tasarımı, taşıyıcı sistemlerin tasarımı için özel kurallar, mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı hakkında bilgi verildi. Seminerde, 1998 afet bölgelerinde yapılan yapılar hakkındaki yönetmelikten sonra; 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin depreme dayanıklılık hakkında devrim niteliğinde olduğu ifade edildi.
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