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Bugün 14:35 TSİ- Eğitim G: Bugün 14:37 TSİ

İMO’dan eğitimlere devam

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi tarafından kamuda çalışan mühendislere yönelik “2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” konulu eğitim semineri düzenlendi.
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İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi tarafından kamuda çalışan mühendislere yönelik “2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” konulu eğitim semineri düzenlendi. Belediyelerde çalışan yaklaşık 40 teknik personelin katıldığı seminerde eğitim inşaat yüksek mühendisi Barış Şahin tarafından veridi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE

Eğitimde; deprem yer ve hareketleri, temel zemini ve temellerin tasarımı, taşıyıcı sistemlerin tasarımı için özel kurallar, mevcut bina sistemlerinin değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı hakkında bilgi verildi. Seminerde, 1998 afet bölgelerinde yapılan yapılar hakkındaki yönetmelikten sonra; 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin depreme dayanıklılık hakkında devrim niteliğinde olduğu ifade edildi.

Bugün 14:35 TSİ - Eğitim

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