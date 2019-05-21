Prometeon TIR’ı 7.500 sürücüyle buluştu

İçeriği ve ulaştığı noktalar ile sektörünün en kapsamlı roadshow’u olan ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Prometeon Türkiye Roadshow’u 13 Mayıs tarihinde sona erdi. Prometeon TIR’ı “Her Koşulda Yanındayız” sloganı ile 8 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında 25 günde 21 ildeki 25 noktada yaklaşık 7 bin 500 sürücü ile bir araya geldi.

7 BİN 500 SÜRÜCÜ

Prometeon Türkiye yetkililerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen roadshow kapsamında 7 bin 500’e yakın kamyon sürücüsüne Pirelli markalı endüstriyel ve ticari ürünler tanıtıldı, Prometeon’un ProTruck çözüm paketi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Etkinliklerde 8 binden fazla lastiğin hava basıncı ve diş derinlikleri kontrol edildi, usta sürücüler lastikte hava basıncının önemi konusunda bilinçlendirildi. Ödüllü yarışmalar ve özel kampanyalar düzenlendi.