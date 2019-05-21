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Prometeon TIR’ı 7.500 sürücüyle buluştu

İçeriği ve ulaştığı noktalar ile sektörünün en kapsamlı roadshow’u olan ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Prometeon Türkiye Roadshow’u 13 Mayıs tarihinde sona erdi.
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İçeriği ve ulaştığı noktalar ile sektörünün en kapsamlı roadshow’u olan ve bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Prometeon Türkiye Roadshow’u 13 Mayıs tarihinde sona erdi. Prometeon TIR’ı “Her Koşulda Yanındayız” sloganı ile 8 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında 25 günde 21 ildeki 25 noktada yaklaşık 7 bin 500 sürücü ile bir araya geldi.

7 BİN 500 SÜRÜCÜ

Prometeon Türkiye yetkililerinin ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen roadshow kapsamında 7 bin 500’e yakın kamyon sürücüsüne Pirelli markalı endüstriyel ve ticari ürünler tanıtıldı, Prometeon’un ProTruck çözüm paketi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Etkinliklerde 8 binden fazla lastiğin hava basıncı ve diş derinlikleri kontrol edildi, usta sürücüler lastikte hava basıncının önemi konusunda bilinçlendirildi. Ödüllü yarışmalar ve özel kampanyalar düzenlendi.

Bugün 14:36 TSİ - Ekonomi

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