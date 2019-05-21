SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce il ve ilçelerinde, şebekede bakım çalışmaları yapmak ve 7 gün 24 saat arızalara müdahale etmek ve elektriğin sürekliliğini sağlamak üzere konuşlanmış olan İşletme Bakım ekiplerinin iftar sofralarına konuk oluyor. Dr. Necmi Odyakmaz, vardiyalı olarak görev yapan SEDAŞ çalışanlarını işyerlerinde ziyaret ediyor, çalışanların bölgesel talepler ve sorunlarla ilgili çalışmaları hakkında bilgi alıyor ve kendilerine hayırlı Ramazanlar da diliyor.
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Odyakmaz’dan SEDAŞ işçilerine iftar ziyareti
SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ’ın Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce il ve ilçelerinde, şebekede bakım çalışmaları yapmak ve 7 gün 24 saat arızalara müdahale etmek ve elektriğin sürekliliğini sağlamak üzere konuşlanmış olan İşletme Bakım ekiplerinin iftar sofralarına konuk oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz