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Narenciye ihracatını limon sırtladı

Türkiye'nin limon ihracatı ağır kış şartlarına rağmen geçen sezona göre yüzde 15 artarak 563 bin 703 tona yükseldi.
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Türkiye'nin limon ihracatı ağır kış şartlarına rağmen geçen sezona göre yüzde 15 artarak 563 bin 703 tona yükseldi. Limon ihracatından 266 milyon 959 bin dolar gelir elde edildi. Yaş meyve sebze ürünleri ihracatında en önemli alt grubu yüzde 50 payla narenciyenin oluşturduğunun yapıldığı açıklamada, bu sezon 1 milyon 711 bin 903 ton narenciye ihracatı karşılığında 722 milyon 136 bin dolar gelir elde edildiğini bildirdi.

Bugün 14:39 TSİ - Ekonomi

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