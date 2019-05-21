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Baykaralar iftar yaptı

1988’den beri Ramazan’da biraya gelerek oruç açan Baykara ailesinin iftarı Kandıra Kocabayramlar Köyü meydanında gerçekleşti.
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1988’den beri Ramazan’da biraya gelerek oruç açan Baykara ailesinin iftarı Kandıra Kocabayramlar Köyü meydanında gerçekleşti. İftarda komşuları ile de bir araya gelen Baykaralar, neşe içerisinde oruçlarını açtı. Baykara ailesi adına konuşan işadamı Hasan Baykara, “Ailemizin 32 yıldır aralıksız sürdürdüğü iftara ilgi gösteren ve katılanlara başta Kardiyolog Dr. Nuri Çağlar ve eşi Vildan Çağlar olmak üzere köyümüzü şenlendiren akraba, komşu ve dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

İFTARA İLGİ BÜYÜKTÜ

Geleneksel İftara ailenin en yaşlısı Ormancı Sadi Baykara, Kardiyolog Dr. Nuri Çağlar, emekli Kandıra Orman İşletmesi Müdürü Hasan Kasap, Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkan Yardımcısı Erdal Baykara, Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, Akçelik Vagon ve Lokomotif Bakım, Onarım, Modernizasyon Tesisleri yetkilisi Vedat Baykara, Kocabayramlar Camii İmam Hatibi Harun Aktaş, Taşköprü Orman İşletmesinden emekli Ersin Baykara, Dr. Ali Değirmenci, Baykara Makinanın sahibi Hasan Baykara, Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. ustabaşısı İlker Altınten, Çelikord emeklisi Sabahattin Baykara, Kandıra Sağlık Gurup Başkanlığından emekli Fevzi Genç, Kocabayramların en yaşlısı Rafet Bayram, emekli Mehmet Ergün, İbrahim Bayram, tersane çalışanı Cavit Sözer, Fethi Ergün, Mustafa Altınten, emekli Necdet Ergün, İnova Model Maket sahibi Cem Küçük, Hasan Altınten, Burak Okyar, Ferhat Bursalıoğlu, Karayolcu Ünsal Uçar ile Kocabayramlar Köyü’nde yaşayan komşular, eş ve çocukları katıldı.

ORUÇ VE KALP SAĞLIĞI

İftar duasını Kocabayram Camii İmam Hatibi Harun Aktaş yaptı. Kardiyolog Dr. Nuri Çağlar, yemek sonrası çay faslına geçince iftara katılanlara oruç ve kalp sağlığı konusunda bilgi verdi.

Bugün 14:42 TSİ - Yaşam

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