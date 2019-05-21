Kartepe Aslanbey Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Federal Mogul Power Traine Piston Fabrikası 20 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında üretime ara verdi. Fabrikada çalışan 400 çalışanına 20 gün boyunca yıllık izne çıkaran Federal Mogul Power Traine Piston fabrikası yaptığı bilgilendirmede fabrikada bakım yapılacağını belirterek üretime ara verdiklerini, 5-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında da üretime tekrar ara vereceklerini açıkladı.
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Federal Mogul'da üretim durdu!
Kartepe Aslanbey Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Federal Mogul Power Traine Piston Fabrikası 20 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında üretime ara verdi.
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Yorumlar
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Ali - Memlelet çok iyi ya refahlık var bolluk var sayın damat halleder bu işleri oylar akp ye devam durmak yok tamamen bitene kadar devam
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