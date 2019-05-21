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Dikkat! Bu mahallelerde elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.
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24.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında KABAOĞLU MAH., SEKBANLI MAH.,

24.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında KABAOĞLU MAH.,

24.05.2019 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ÇİFTLİK MAH., İHSANİYE MERKEZ MAH., İPEK YOLU MAH., ŞİRİNKÖY MAH.,

24.05.2019 tarihinde DERİNCE ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında İBNİSİNA MAH.,

24.05.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 12:00 ile 14:00 arasında BARBAROS MAH.,

24.05.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ESENTEPE MAH., KUZEY MAH., YENİYALI MAH.,

24.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında YENİ MAH., ŞİRİNTEPE MAH.,

24.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 10:00 ile15:00 arasında ATAKENT MAH.,

24.05.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında ARSLANBEY MAH., ATAŞEHİR MAH.,

24.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında ALİKAHYA ATATÜRK MAH.,

24.05.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında ALİKAHYA ATATÜRK MAH., ALİKAHYA MERKEZ MAH.,

25.05.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında EŞME MAH.,

25.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALTINKENT MAH., AYDINKENT MAH., BARBAROS MAH., DÖNGEL MAH., YUVACIK YAKACIK MAH.,

25.05.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında ÇAMLITEPE MAH.,

25.05.2019 tarihindeİZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında TAVŞANTEPE MAH., YENİŞEHİR MAH.,

26.05.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 08:30 ile 16:00 arasında ARSLANBEY MAH., ŞEVKATİYE MAH.,

26.05.2019 tarihinde GÖLCÜK ilçesinde saat 13:00 ile 15:00 arasında TOPÇULAR MAH.,

26.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında DÖNGEL MAH.,

26.05.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında KARADENİZLİLER MAH., MEHMETAĞA MAH., OVACIK MAH.,

26.05.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında UZUNBEY MAH., UZUNÇİFTLİK MAH.,

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