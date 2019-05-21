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Sunucudan Yıldırım ve İmamoğlu'na çağrı! "Gelin kanalımızda tartışalım"

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Habertürk TV adına CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP’li rakibi Binali Yıldırım'a çağrı yaptı. Yılmaz, "Gelin tarafsız platformda karşılıklı olarak birlikte özgürce tartışalım" dedi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından adaylar sahaya çıkarak vaatlerini paylaşmaya başladı. Bir yandan da televizyon kanallarına çıkarak vatandaşlara ulaşmaya çalışan İmamoğlu ve Yıldırım'a dikkat çeken bir çağrı geldi.

Yılmaz’ın kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Katılımcı demokrasini olarak bir çağrımız var. İstanbul seçimlerini malum çok önemli. Bu seçimde yarışacak Binali Yıldırım'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerin katılımıyla ekranda projelerini tartışması demokrasimize büyük katkı sağlayacaktır. Buyurun Habertürk ekranlarında tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiye'nin Nabzı'nda, projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım. Her iki adaya saygıyla davetimizdir."

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Yorumlar

(1)
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Kemal - Binali hayatta gelmez...! adamın gemi filosu var nasıl açıklayacak.

Yanıtla . 0Beğen 21 Mayıs 17:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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