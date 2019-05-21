Sunucudan Yıldırım ve İmamoğlu'na çağrı! "Gelin kanalımızda tartışalım"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. Kararın ardından adaylar sahaya çıkarak vaatlerini paylaşmaya başladı. Bir yandan da televizyon kanallarına çıkarak vatandaşlara ulaşmaya çalışan İmamoğlu ve Yıldırım'a dikkat çeken bir çağrı geldi.

Yılmaz’ın kullandığı ifadeler şu şekilde:

"Katılımcı demokrasini olarak bir çağrımız var. İstanbul seçimlerini malum çok önemli. Bu seçimde yarışacak Binali Yıldırım'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun gazetecilerin katılımıyla ekranda projelerini tartışması demokrasimize büyük katkı sağlayacaktır. Buyurun Habertürk ekranlarında tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiye'nin Nabzı'nda, projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım. Her iki adaya saygıyla davetimizdir."