İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan, kentimiz eski esnaflarından Bertan Tandoğan hayatını kaybetti. 85 yaşında hayatını kaybeden Bertan Tandoğan’ın cenazesi yarın öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırılacak.
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Bertan Tandoğan vefat etti
İzmitli eski esnaf Bertan Tandoğan vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz