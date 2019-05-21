Finaller Cephanelik ve Şekerpınar’da

2. Küme U-19 Ligi Play-Off ilk tur maçları sonrası Darıca Kültür Martı Spor, Beylikbağı Karadeniz, Çamçukurspor ve Kandıra Gençlerbirliği adlarını finale yazdırmıştı. Futbol İl Temsilciliği iki finalin yer ve zamanını açıkladı. Buna göre Çamçukurspor – Kandıra Gençlerbirliği maçı 25 Mayıs Cumartesi Cephanelik Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Darıca Kültür Martı Spor - Beylikbağı Karadeniz maçı ise 26 Mayıs Pazar günü Şekerpınar Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak.

2. Küme U-19 Ligi finalleri

25 Mayıs Cumartesi

16.00: Darıca Kültür Martı Spor - Beylikbağı Karadeniz – Cephanelik Stadı

26 Mayıs Pazar

16.00: Çamçukur - Kandıra Gençlerbirliği – Şekerpınar Stadı