19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu’da düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi sporcularının yarıştığı turnuvaya 13 ülkeden toplam 500 tekvandocu katıldı. Harbiş Spor Kulübü’nden Ezgi Yağmur Demir, 59 kiloda zorlu rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu yıl ki madalyalarına uluslararası düzeyde madalyayı da ekleyen Ezgi, Milli takımada göz kırptı. Harb İş Spor Basın Sözcüsü Hakan Çetiner "Kulübümüze bu gururu yaşatan sporcumuz Ezgi Yağmur Demir ve hocamız Ertan Yapar'a yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim" dedi.
Bugün 16:03 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:04 TSİ
Ezgi Yağmur Türkiye şampiyonu oldu
19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu’da düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi sporcularının yarıştığı turnuvaya 13 ülkeden toplam 500 tekvandocu katıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz