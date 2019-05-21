Ezgi Yağmur Türkiye şampiyonu oldu

19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ordu’da düzenlenen ve Türkiye’nin en iyi sporcularının yarıştığı turnuvaya 13 ülkeden toplam 500 tekvandocu katıldı. Harbiş Spor Kulübü’nden Ezgi Yağmur Demir, 59 kiloda zorlu rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu yıl ki madalyalarına uluslararası düzeyde madalyayı da ekleyen Ezgi, Milli takımada göz kırptı. Harb İş Spor Basın Sözcüsü Hakan Çetiner "Kulübümüze bu gururu yaşatan sporcumuz Ezgi Yağmur Demir ve hocamız Ertan Yapar'a yönetim kurulumuz adına teşekkür ederim" dedi.