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Kaleci Volkan, adeta formayı hiç çıkarmadı

Kocaelispor’da bu sezonun dikkat çeken isimleri arasında kaleci Volkan Mert Korkmaz geçti.
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Kocaelispor’da bu sezonun dikkat çeken isimleri arasında kaleci Volkan Mert Korkmaz geçti. Genç kaleci tam 3150 dakika sahada kaldı ve Kocaelispor’un bu sezon en çok forma giyen futbolcusu oldu. İyileşmesi ile birlikte geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve bu sezon da iyi bir görüntü çizen Mesut Özdemir 3099 dakika ile en çok oynayan ikinci isim oldu. Ali Keten 2898, Sefa 2885, Burak Süleyman da 2819 dakika ile takımın istikrarlı futbolcular arasında yer aldı.

FUTBOLCULAR OYNAMA SÜRELERİ

Volkan Mert: 3150

Mesut Özdemir: 3099

Ali Keten: 2898

Sefa Narin: 2885

Burak Süleyman: 2819

SinanPektemek: 2732

Kemal Can: 2693

Murat Başak: 2073

Kadir Öge: 2055

Gökdeniz: 1963

Hamza Mutlu: 1887

Mert Yavuz: 1844

Onur Öztonga: 1510

Fatih Adıgüzel: 1485

Küçük Kerem: 716

Rıza Altıntaş: 673

Mehmet Celil: 396

Büyük Kerem: 377

Erkan Gültepe: 147

Berk Karadağ: 91

Can Emre: 90

Melih Süleyman: 11

Bugün 16:04 TSİ - Spor

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