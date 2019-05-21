Kaleci Volkan, adeta formayı hiç çıkarmadı

Kocaelispor’da bu sezonun dikkat çeken isimleri arasında kaleci Volkan Mert Korkmaz geçti. Genç kaleci tam 3150 dakika sahada kaldı ve Kocaelispor’un bu sezon en çok forma giyen futbolcusu oldu. İyileşmesi ile birlikte geçen sezonun devre arasında takıma katılan ve bu sezon da iyi bir görüntü çizen Mesut Özdemir 3099 dakika ile en çok oynayan ikinci isim oldu. Ali Keten 2898, Sefa 2885, Burak Süleyman da 2819 dakika ile takımın istikrarlı futbolcular arasında yer aldı.
FUTBOLCULAR OYNAMA SÜRELERİ
Volkan Mert: 3150
Mesut Özdemir: 3099
Ali Keten: 2898
Sefa Narin: 2885
Burak Süleyman: 2819
SinanPektemek: 2732
Kemal Can: 2693
Murat Başak: 2073
Kadir Öge: 2055
Gökdeniz: 1963
Hamza Mutlu: 1887
Mert Yavuz: 1844
Onur Öztonga: 1510
Fatih Adıgüzel: 1485
Küçük Kerem: 716
Rıza Altıntaş: 673
Mehmet Celil: 396
Büyük Kerem: 377
Erkan Gültepe: 147
Berk Karadağ: 91
Can Emre: 90
Melih Süleyman: 11
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz