Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün Tekvando branşında eğitim gören öğrenciler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Öğrencilerin ziyaretlerinden memnun kalan başkan Büyükgöz, “Öncelikle hepinize spor hayatınızda başarılar diliyorum. Gebze Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olacağız ve sizleri sporun her branşında destekleyeceğiz. Spor gençlerimizin gelişimi için çok önemli. Bu sebeple bir spor dalıyla ilgilenmeniz sizlerin hem fiziksel hem de psikolojik gelişimize katkı sunacaktır. Gelecek sizin sizler geleceksiniz. Bizlerin tüm çabası sizlerin en iyi şekilde yetişmesi” dedi.
Bugün 16:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:07 TSİ
Başkan Büyükgöz minik tekvandocuları ağırladı
Gebze Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün Tekvando branşında eğitim gören öğrenciler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz