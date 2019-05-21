Bisiklet kullanmak şart!..

KASKF, 11 İlçedeki toplam 314 üye kulübünün başkanlarıyla bir araya gelerek değerlendirme toplantıları yaptı. Kulüplerin sorunlarını dinlendi ve toplantı bitiminde KASKF Başkanı Murat Aydın, İzmit Belediyesi tarafından federasyona verilen bisikletleri kulüplere hediye etti. Aydın "Gücümüzün yettiği noktada bu işe emek verenlerle küçük bir hediye paylaşmak istiyoruz” dedi ve kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için kulüp başkanlarına da görev düştüğünü belirtti.