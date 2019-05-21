Kalpler Düzce’de atacak!

Düzce’de düzenlenen Yıldız Kız ve Erkekler Futsal Türkiye finallerinde ilimizi kızlarda Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, erkeklerde ise Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu olacak. Yarın başlayacak olan finaller 26 Mayıs Pazar günü sona erecek. 4’erli 2 grupta ilk iki sırayı alacak olan takımlar yarı finale kalacak, yarı finali geçen okullar ise finale çıkarak Türkiye şampiyonluğu için parkeye çıkacak.

KIZ FUTSALDA FİNALLERE KALAN TAKIMLAR

Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu – Kocaeli

Bağcılar Şükrü SavaşeriOrtaokulu– İstanbul

Pendik Şükrü SavaşeriOrtaokulu - İstanbul

Buca Ortaokulu – İzmir

Şahinbey Adil CeydeliOrtaokulu – Gaziantep

Kozan 2 Haziran Ortaokulu – Adana

Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu– Kayseri

Ereğli Ormanlı Ortaokulu - Zonguldak

ERKEK FUTSALDA FİNALLERE KALAN TAKIMLAR

Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu– Kocaeli

Osmangazi RahmiyeMalcıoğluOrtaokulu - Bursa

Sultanbeyli Türk Hava Kurumu Gazi Ortaokulu – İstanbul

Bağcılar Yeşilbağ Adnan ÖtügenOrtaokulu – İstanbul

Keçiören Aşık Veysel Ortaokulu – Ankara

Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu– Trabzon

Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu–Sivas

Mustafa Kemal Ortaokulu - Çorum