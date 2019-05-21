Kalpler Düzce’de atacak!

Düzce’de düzenlenen Yıldız Kız ve Erkekler Futsal Türkiye finallerinde ilimizi kızlarda Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, erkeklerde ise Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu olacak. Yarın başlayacak olan finaller 26 Mayıs Pazar günü sona erecek. 4’erli 2 grupta ilk iki sırayı alacak olan takımlar yarı finale kalacak, yarı finali geçen okullar ise finale çıkarak Türkiye şampiyonluğu için parkeye çıkacak.
KIZ FUTSALDA FİNALLERE KALAN TAKIMLAR
Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu – Kocaeli
Bağcılar Şükrü SavaşeriOrtaokulu– İstanbul
Pendik Şükrü SavaşeriOrtaokulu - İstanbul
Buca Ortaokulu – İzmir
Şahinbey Adil CeydeliOrtaokulu – Gaziantep
Kozan 2 Haziran Ortaokulu – Adana
Talas TOKİ Şehit Levent Çetinkaya Ortaokulu– Kayseri
Ereğli Ormanlı Ortaokulu - Zonguldak
ERKEK FUTSALDA FİNALLERE KALAN TAKIMLAR
Çayırova Mustafa Necati Ortaokulu– Kocaeli
Osmangazi RahmiyeMalcıoğluOrtaokulu - Bursa
Sultanbeyli Türk Hava Kurumu Gazi Ortaokulu – İstanbul
Bağcılar Yeşilbağ Adnan ÖtügenOrtaokulu – İstanbul
Keçiören Aşık Veysel Ortaokulu – Ankara
Akçaabat Cumhuriyet Ortaokulu– Trabzon
Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu–Sivas
Mustafa Kemal Ortaokulu - Çorum
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz