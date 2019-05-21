Yılsonu kermesine yoğun ilgi

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El sanatları ve Moda Tasarım alanlarının ortaklaşa hazırladığı kermes Yahya Kaptan Mahallesi’nde açıldı. Açılışa Okul Müdürü Dr. Elif Yapıcı Kulaksız, Okul İdarecileri Zeki Asker, Yenigül Çelik, Suzan Altıparmak, Fatmagül Özaltın, El Sanatları ve Moda Tasarım Bölüm Alan Şefleri Bilge Gültaş ve Nurdane Mülkem, Çocuk Gelişimi Alan Şefi Şule Parla, Öğretmenlerden Arife Yağmur, Ufuk Yurtseven ile çok sayıda öğrenci katıldı.



KERMES BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öğrencilerin el emeği ürünleri olan ve depoda biriktirilen ürün yelpazesinin yenilenmesi adına yapılan yılsonu kermesi büyük ilgi gördü. Kermes hazırlıkları, El sanatları ve Moda Tasarım Bölüm Başkanları Bilge Gültaş ve Nurdane Mülkem tarafından yapılırken öğrencilerin satışlı kermese hazırlıktaki koşuşturma ve heyecanları görülmeye değerdi.

KIYASLAYARAK GELİŞİM YAPILIYOR

Yılsonu kermesinde konuşan Okul Müdürü Dr. Elif Yapıcı Kulaksız, “Okulumuzda her an dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri takip ederek güncel ve gerçek hayatta işe yarar faaliyetler yapılmaktadır. Öğrencilerimiz atölyelerde yaptıkları tüm çalışmaları akran eğitimi çerçevesinde sergilemekte ve sürekli ilgili sektörleri takip ederek kıyaslayarak gelişim yapılmaktadır. Yılsonu sergimizde de 300 ürünümüz bulunuyor. Öğrencilerimiz el emeklerini sergilemekten ve kendi becerileriyle para kazanmaktan oldukça mutlular” dedi. Selin BECER