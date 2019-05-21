Hürriyet ve meclis üyeleri Büyükakın’ı ziyaret etti

Uzun süredir beklenen buluşma dün gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Hürriyet’e ziyarette Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, CHP’li meclis üyesi Ünal Özmural, Nurettin Bulut, Hakan Tanta, Necat Çakır, Yaşar Kardaş, Çetin Sarıca, Mehmet Baştürk, Tuncay Aşkın, Mehmet Baştan, Devrim Bal, Ertuğrul Malkoç, Süleyman Şen, Mustafa Zengin de eşlik etti. Büyükakın, Hürriyet’i ve beraberindeki meclis üyelerini oldukça sıcak karşıladı. Hürriyet, Büyükakın’a fincan takımı hediye etti.

EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAĞIZ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaelimiz için, İzmit için el birliği ile çalışacağız. Arkadaşlarınızın önemli bir kısmını zaten tanıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de göreviniz hayırlı olsun. Sizlere de Allah güzel hizmetler yapayı nasip etsin” dedi.

YANYANA ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYARIZ

Ziyarette konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Hepimiz seçilmiş insanlarız. Milletimiz size ve bize görev verdi. Sizleri de kutluyorum göreviniz hayırlı olsun. Amacımız hizmet etmek. Hizmetin de partisi ve siyaseti olmaz. Sizinle her zaman yan yana çalışmaktan onur duyarız. Partimiz farklı olabilir ama millete hizmet etmek boynumuzun borcu. Sizlere de hayırlı olsun. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizler de sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız” diye konuştu.Selin BECER