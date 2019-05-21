Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!

Kandıra Cebeci’de Ceyhun Çetin (32) idaresindeki 34 HYR 17 plakalı araca beton mikseri çarptı. Meydana gelen trafik kazasında Ceyhun Çetin, isimli vatandaş ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ancak en yakın ambulans Kandıra Devlet Hastanesi’nde olmasından dolayı Ceyhun Çetin yaklaşık 45 dakika gölgelik bir alanda yaralı vaziyette bekledi. Daha sonra olay yeren gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

KEFKEN’AMBULANS İSTİYOR

Daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çetin’in beyin travması geçirdiği öğrenildi. Çetin’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Baba Metin Çetin duruma isyan ederken Kefken Sağlık Ocağında mutlaka bir ambulansın beklemesi gerektiğini, özellikle yaz aylarında Cebeci ve Kefken’in nüfusunun katbekat arttığının altını çizdi. Acılı baba aynı durumun başkalarının yaşamaması için yetkililerin harekete geçmelerini istiyor.