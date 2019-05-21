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Polisler, tableti çalınan Muhammet'i yeni tablet alarak sevindirdi

Darıca'da, Karataş ailesinin evine giren hırsız cam kemik hastası 10 yaşındaki Muhammet Hüseyin Karataş'ın tabletini çaldı. Çocuğun çok üzüldüğünü, ağladığını gören polisler, aralarında topladıkları parayla Muhammet Hüseyin'e tablet alarak, hediye etti.
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Darıca Osmangazi Mahallesi Güven Sokak’taki bir apartmanın giriş katında oturan Selami (41) ve Fahriye Karataş (39) çiftinin evine geçen cuma günü akşam saatlerinde hırsız girdi. İftarın ardından çocuklarını da alarak gezmeye çıkan Karataş ailesi, evlerine geri döndüklerinde hırsız girdiğini fark edince polise haber verdi. Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaparken tabletinin çalındığına çok üzülen Muhammet Hüseyin'in ağladığını gördü. Bu durumdan oldukça etkilenen polisler kendi aralarında para toplayarak Muhammet Hüseyin'e yeni bir tablet aldı. Karataş ailesinin evine giden polisler, Muhammet Hüseyin'e sürpriz yaparak aldıkları yeni tablet bilgisayarı hediye etti. Komiser Yardımcısı Olgun Demir ve mesai arkadaşlarının birlikte hediyesini verdiği Muhammet Hüseyin'in mutluluğu gözlerinden okunurken, polis olma hayali kuran çocuğa 'Trafik Dedektifi' kartı da verildi.

Hırsızlık konusunda Karataş ailesine bilgilendiren Komiser Yardımcısı Olgun Demir, haber verilmesi üzerine olay yerine geldiklerinde Muhammet Hüseyin’in çok üzüldüğünü fark ettiklerini ifade ederek, "Bir yandan bu hırsızlığın suçlularını ararken, bir yandan da emniyet müdürlüğündeki mesai arkadaşlarımızla Muhammet Hüseyin’i nasıl sevindirebiliriz, nasıl bir sürpriz yapabiliriz şeklinde düşündük. Aramızda topladığımız parayla çalınan tabletin yerine yenisini alarak Muhammet Hüseyin’i sevindirmek istedik. Muhammet Hüseyin'in şu an yüzündeki tebessümü ve mutluluğu bize yetti, bu bizi mutlu etti" dedi.

Muhammet Hüseyin ise polislere teşekkür ederken, hediyesine çok sevindiğini ve büyüyünce polis olacağını ifade etti.

Hırsızların evlerine girerek çocukları Muhammet Hüseyin'in tabletiyle birlikte bir adet de bilgisayar çaldığını ifade eden Selami Karataş ise polislere teşekkür etti. Çocuğunun doğuştan cam kemik hastası olduğunu ve bu nedenle yürüyemediğini aktaran Selami Karataş, Muhammet Hüseyin’in 3'üncü sınıfa gittiğini ve evde eğitim aldığın ifade ederek, "Muhammet Hüseyin oyuncaklarla oynamadığı için, oyuncakların peşinde koşamadığı için genelde elektronik, tablet veya bilgisayarlara meraklı. Bu nedenle ders veya oyun anlamında çok kaybı oldu. Biz de kendisi de çok üzüldük ama sağ olsunlar Darıca Emniyet Müdürlüğü’ndeki arkadaşlar gereğini yaparak bir nevi oyuncağını geri verdiler" diye konuştu.

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