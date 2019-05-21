Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 16:17'de Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17 kilometre olarak açıklandı.