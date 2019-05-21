Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 16:17'de Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17 kilometre olarak açıklandı.
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Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Marmara Denizi'nde saat 16:17'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz