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Vatandaşın yol kenarında bulduğu yavru karaca tedavi altına alındı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında bir vatandaş tarafından bulunan 4 günlük yavru karaca, doğal yaşam parkında tedavi altına alındı.
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Körfez ilçesinde yol kenarında bulunan ve annesini kaybetmiş olduğu değerlendirilen yavru karaca, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya’da hizmet veren Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bir vatandaşın yol kenarında bulduğu ve zarar görmeden Kocaeli Milli Parklar ekipleri tarafından teslim alınan Karaca, tedavi için Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde görev alan veteriner hekimlere teslim edildi.

Doğal yaşam alanına salınacak

Dört günlük karaca, merkezde tedavi altına alındı ve ilk olarak emme refleksi kazandırıldı. Çene yapısının emecek kadar kuvvetli olmamasından dolayı süt içmekte zorlanan dört günlük yavru ilk olarak enjektör ile beslenmeye başlandı. Emme refleksini kazandığında biberona geçen yavruya inspeksyon ve palpasyon yöntemi ile dış tedavi uygulandı. Genel sağlık durumu iyi olan karacanın yapılan kan testlerinde de herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandığında Ormanya’da bulunan kontrollü doğal yaşam alanına salınacak.

“Hiçbir hastalığa rastlanmadı”

Olayla ilgili yetkilerden yapılan açıklamada, yavru karacanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Yavru karacamız bize geldiğinde 4 günlüktü. Vatandaş tarafından bulunmuştu. Milli parklar Müdürlüğü tarafından bize getirildi. Geldiğinde emme refleksi hiç yoktu. Onu kazandırdık ve genel sağlık muayeneleri yapıldı. Hiçbir hastalığa rastlanmadı. Emme refleksini kazana kadar bizim misafirimiz olacak. Daha sonra hekimlerin onayından sonra Ormanya vahşi yaşam alanına salınımını gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verildi.

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