Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Dün 21:00 TSİ- Gündem G: Bugün 13:20 TSİ

AKP'de Engin Koyun sesleri!..

AKP’de İl Başkanlığı görevinden istifa eden Abdullah Eryarsoy’un ardından yerine gelecek isim hala belirlenemedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP’de İl Başkanlığı görevinden istifa eden Abdullah Eryarsoy’un ardından yerine gelecek isim hala belirlenemedi. Süreç ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, “Bugün, yarın karar çıkmasını bekliyorum. Genel merkezimiz kararını verecek” dedi. Diğer yandan ise il başkanlığı birçok kişinin ismi gündeme geldi. Körfez eski İlçe Başkanı ve eski il yöneticisi Engin Koyun’un da ismi il başkanlığı için geçiyor.

ENGİN KOYUN KİMDİR?

Engin Koyun 1970 Gümüşhane doğumlu ve işletme mezunu. İkinci üniversite olarak Kamu Yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde okudu. Aktif siyasete AK Parti ile başladı. Koyun, 2003 yılına kadar ilçe başkan vekilliği, 2004’te ise 2 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. İlçe kongresinde ilçe başkanlığına aday oldu ve kazandı. 3 dönem AK Parti Körfez ilçe başkanlığı yaptı. İktidar partisinde 3 dönemdir ilçe başkanlığı görevini yürüten tek isim. Aynı zamanda partisinin yüzde 34 olan oyunu yüzde 50’lere çıkarmış başarılı bir ilçe başkanı olarak hafızalardaki yerini koruyor.

Dün 21:00 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(13)
10

Meli̇kşah - YETER ARTIK. NEDİR BU GÜMÜŞHANELİ SEVGİSİ. KOCAELİDE BUNLARDAN BAŞKALARI DA YAŞIYOR. EĞER BU BÖYLER DEVAM EDERSE BİZLER YOKUZ. BU BÖYLE BİLİNE. BİZ DEDİİM AZ DEĞİLİZ. YAKLAŞIK OTUZ BİN CİVARI

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 13:37
08

Mahide Köse - engin koyun körfez ilce baskanı olmadan ne iş yapıyordu şimdi ne iş yapıyor körfez belediye binasını kim kimin yardımı ile yaptı iki tane dogan şahin alıp satan adam ilce baskanı olup biraktıktan sonra ne olduda böyle nasıl zengin oldu cıksın acıklasın yelkent insaat nasıl bukadar kısa zamanda yükseldi

Yanıtla . 3Beğen 22 Mayıs 12:43
07

Ak Sevdalısı - bu CHP PROJESİ OLAMAZ.BU ÇOK BÜYÜK VE TAMAMEN BİTİRME PROJESİDİR.BU PROJE GÜL,DAVUTOĞLU, BABACAN IN PROJESŞDİR.

Yanıtla . 2Beğen 22 Mayıs 12:01
06

Ismail - 94 ruhu refah kanadından gelen ihlaslı samimi cebini ve makamı düşünmeyen, il bşk ve il yöneticilerini tekrar iş başına getirmediğiniz müddetçe ak parti kocaeli de biter, tekrar yazıyorum EMİN UYGUN il bşk olsun güzel bir yönetim yapar kendisi

Yanıtla . 1Beğen 22 Mayıs 09:36
11

Meli̇kşah - @Ismail 06 nolu yoruma cevabı: HAYIR

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 13:38
05

Vatandaş - Nuri GÜNGÖR: yakışır abi. Faal ve tecrübeli bir kişilik.körfezde sevilen ve sayılan bir kişi.inşallah olur.

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 09:13
12

Meli̇kşah - @Vatandaş 05 nolu yoruma cevabı: OLMAZ

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 13:38
04

Dfalko - Soyadı koyun olduğu için partisini iyi temsil eder

Yanıtla . 2Beğen 22 Mayıs 09:12
13

Meli̇kşah - @Halk 03 nolu yoruma cevabı: OH SÜPER OLDU

Yanıtla . 0Beğen 22 Mayıs 13:38
02

Seyfullah Kaya - ohhh...ohhhh. Valla ak partini düşüşünü paraşütle hızlandıracak tek isim..Yapın...Yapın...Reis sizi odunla dövse az olur.

Yanıtla . 6Beğen 22 Mayıs 04:22
01

Oğuzcan Beyoğlu - Geçin abi

Yanıtla . 5Beğen 21 Mayıs 21:46
Diğer 11 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı mask
Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı
CNN Türk, açıklama yaptı mask
CNN Türk, açıklama yaptı
AKP'de Engin Koyun sesleri!.. mask
AKP'de Engin Koyun sesleri!..
İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu! mask
İmamoğlu, Ahmet Hakan hakkında ilk kez konuştu!
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü mask
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi! mask
Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Özel Körfezim gururla sunar! mask
Özel Körfezim gururla sunar!
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL