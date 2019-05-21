AKP'de Engin Koyun sesleri!..

AKP’de İl Başkanlığı görevinden istifa eden Abdullah Eryarsoy’un ardından yerine gelecek isim hala belirlenemedi. Süreç ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, “Bugün, yarın karar çıkmasını bekliyorum. Genel merkezimiz kararını verecek” dedi. Diğer yandan ise il başkanlığı birçok kişinin ismi gündeme geldi. Körfez eski İlçe Başkanı ve eski il yöneticisi Engin Koyun’un da ismi il başkanlığı için geçiyor.
ENGİN KOYUN KİMDİR?
Engin Koyun 1970 Gümüşhane doğumlu ve işletme mezunu. İkinci üniversite olarak Kamu Yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde okudu. Aktif siyasete AK Parti ile başladı. Koyun, 2003 yılına kadar ilçe başkan vekilliği, 2004’te ise 2 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. İlçe kongresinde ilçe başkanlığına aday oldu ve kazandı. 3 dönem AK Parti Körfez ilçe başkanlığı yaptı. İktidar partisinde 3 dönemdir ilçe başkanlığı görevini yürüten tek isim. Aynı zamanda partisinin yüzde 34 olan oyunu yüzde 50’lere çıkarmış başarılı bir ilçe başkanı olarak hafızalardaki yerini koruyor.
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Yorumlar
(13 )
Meli̇kşah - YETER ARTIK. NEDİR BU GÜMÜŞHANELİ SEVGİSİ. KOCAELİDE BUNLARDAN BAŞKALARI DA YAŞIYOR. EĞER BU BÖYLER DEVAM EDERSE BİZLER YOKUZ. BU BÖYLE BİLİNE. BİZ DEDİİM AZ DEĞİLİZ. YAKLAŞIK OTUZ BİN CİVARI
Izmit81 - şaka gibi..
Mahide Köse - engin koyun körfez ilce baskanı olmadan ne iş yapıyordu şimdi ne iş yapıyor körfez belediye binasını kim kimin yardımı ile yaptı iki tane dogan şahin alıp satan adam ilce baskanı olup biraktıktan sonra ne olduda böyle nasıl zengin oldu cıksın acıklasın yelkent insaat nasıl bukadar kısa zamanda yükseldi
Ak Sevdalısı - bu CHP PROJESİ OLAMAZ.BU ÇOK BÜYÜK VE TAMAMEN BİTİRME PROJESİDİR.BU PROJE GÜL,DAVUTOĞLU, BABACAN IN PROJESŞDİR.
Ismail - 94 ruhu refah kanadından gelen ihlaslı samimi cebini ve makamı düşünmeyen, il bşk ve il yöneticilerini tekrar iş başına getirmediğiniz müddetçe ak parti kocaeli de biter, tekrar yazıyorum EMİN UYGUN il bşk olsun güzel bir yönetim yapar kendisi
Meli̇kşah - HAYIR
Vatandaş - Nuri GÜNGÖR: yakışır abi. Faal ve tecrübeli bir kişilik.körfezde sevilen ve sayılan bir kişi.inşallah olur.
Meli̇kşah - OLMAZ
Dfalko - Soyadı koyun olduğu için partisini iyi temsil eder
Halk - yediler eryarsoyu
Meli̇kşah - OH SÜPER OLDU
Seyfullah Kaya - ohhh...ohhhh. Valla ak partini düşüşünü paraşütle hızlandıracak tek isim..Yapın...Yapın...Reis sizi odunla dövse az olur.
Oğuzcan Beyoğlu - Geçin abi
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