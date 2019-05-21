AKP'de Engin Koyun sesleri!..

AKP’de İl Başkanlığı görevinden istifa eden Abdullah Eryarsoy’un ardından yerine gelecek isim hala belirlenemedi. Süreç ile ilgili açıklama yapan AKP İl Başkan Vekili Mikdat Aydın, “Bugün, yarın karar çıkmasını bekliyorum. Genel merkezimiz kararını verecek” dedi. Diğer yandan ise il başkanlığı birçok kişinin ismi gündeme geldi. Körfez eski İlçe Başkanı ve eski il yöneticisi Engin Koyun’un da ismi il başkanlığı için geçiyor.

ENGİN KOYUN KİMDİR?

Engin Koyun 1970 Gümüşhane doğumlu ve işletme mezunu. İkinci üniversite olarak Kamu Yönetimi ve İktisadi Bilimler Fakültesi’nde okudu. Aktif siyasete AK Parti ile başladı. Koyun, 2003 yılına kadar ilçe başkan vekilliği, 2004’te ise 2 yıl belediye meclis üyeliği yaptı. İlçe kongresinde ilçe başkanlığına aday oldu ve kazandı. 3 dönem AK Parti Körfez ilçe başkanlığı yaptı. İktidar partisinde 3 dönemdir ilçe başkanlığı görevini yürüten tek isim. Aynı zamanda partisinin yüzde 34 olan oyunu yüzde 50’lere çıkarmış başarılı bir ilçe başkanı olarak hafızalardaki yerini koruyor.