Hürriyet'in Büyükakın ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında konuk etti. Nezaket ve hayırlı olsun dileklerinin ifade edildiği görüşmeye meclis üyeleri de katıldı.

SADECE CHP'Lİ ÜYELER

Görüşmeye Hürriyet'in yanında sadece CHP’li meclis üyeleri; Ünal Özmural, Nurettin Bulut, Hakan Tanta, Necat Çakır, Yaşar Kardaş, Çetin Sarıca, Mehmet Baştürk, Tuncay Aşkın, Mehmet Baştan, Devrim Bal, Ertuğrul Malkoç, Süleyman Şen, Mustafa Zengin eşlik etti. Bir de Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın vardı.

AKP'LİLER DAHA ÖNCEDEN GİTTİ

Ziyarete AKP'li meclis üyelerinden hiç kimsenin yer almaması dikkat çekti. Bunun nedeni daha sonra anlaşıldı. Alınan bilgiye göre, Başkan Hürriyet ziyarete, AKP'li üyeleri de davet ederek, beraber gitmeyi teklif etmişti. Ancak AKP grubu daha önce Büyükakın’a hayırlı olsun için gittiğinden bu davete teşekkür ederek, ziyarette yer almadı. AKP grubu, Hürriyet mazbatasını almadan önce bu ziyareti gerçekleştirmişti.