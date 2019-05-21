Akşam saatlerinde, Gebze Pelitle Mahallesi’nde bulunan yakıt olarak kullanılan 'pelet' isimli ürünün üretimin yapıldığı ahşap ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Fabrikadakiler durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada fabrikanın sahibi Fatih Y., fabrikanın çatısına çıkarak siloya su tutmak isterken çatıdan düşerek yaralandı. Fatih Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün 21:41 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 21:42 TSİ
Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü
Gebze'de, ahşap üretiminin yapıldığı fabrikada, talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen fabrikada sahibi ise çatıdan düşerek yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz