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Fabrikanın talaş silosu yandı, sahibi çatıdan düştü

Gebze'de, ahşap üretiminin yapıldığı fabrikada, talaş silosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen fabrikada sahibi ise çatıdan düşerek yaralandı.
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Akşam saatlerinde, Gebze Pelitle Mahallesi’nde bulunan yakıt olarak kullanılan 'pelet' isimli ürünün üretimin yapıldığı ahşap ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Fabrikadakiler durumu  itfaiyeye bildirdi. Bu sırada fabrikanın sahibi Fatih Y., fabrikanın çatısına çıkarak siloya su tutmak isterken çatıdan düşerek yaralandı. Fatih Y., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün 21:41 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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