Öğrencilerden Somali'ye 800 adet Kur'an-ı Kerim

Okul tarafından Somaliler için düzenlenen kampanyada toplanan 15 bin 200 lirayla 800 Kur'an-ı Kerim alan okul yöneticileri, bunları Somalili Müslümanlara gönderdi. Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslüman insanların bulunduğu Somali’de Kur-an-ı Kerim sayısının az olduğunu ifade etti.

"BİZE 'KUR'AN GÖNDERİN' DEDİLER"

Somali halkının Kur'an-ı Kerim eğitimi tahtaların üzerine yazı yazarak aldığını belirten Çetin, "Okul olarak dünyanın belirli yerlerine çok sayıda gerekli yardımları yaptığımızı duyan Somaliler, üzerinde yazı yazılan 'loh' adı verilen tahtayı göndererek bize Kur'an-ı Kerim gönderin talebinde bulundular. Biz de okul idaresi olarak bu konuyu öğrencilerimize aktardık. Öğrencilerimiz bu yardıma yönelik kampanya düzenlememizi istediler. Bu istek üzerine okulumuzda kampanya düzenlendi. Kısa süre devam eden bu kampanya sonucunda 15 bin 200 lira para birikti. Bu para tam 800 Kur-an-ı kerim alınacak miktarda. 800 adet Kur'an-ı Kerim kısa sürede toplanarak ilgili vakıf yetkilisine makbuz karşılığında teslim edilmiştir." şeklinde konuştu.