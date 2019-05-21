Kaza, Kartepe TEM Otoyolu Sapanca sınırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinde seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Kazım K. idaresindeki 16 RH 329 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanım etkisi işe savrulan otobüs, demir bariyerlere çarparak asılı kaldı. Otobüsün şarampole uçmasını bariyerler önlerken, kazada araçlarda bulunan sürücü ve yolcular yaralanmadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yetine gelen itfaiye ekipleri otobüsün sıkışan kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Yolcular çağrışan başka bir araçla tahliye edilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Dün 22:53 TSİ- Asayiş Güncelleme: Dün 22:54 TSİ
TEM’de otomobille çarpışan otobüsü devrilmesini bariyerler önledi
Kartepe TEM otoyolunda otomobil ile çarpışan otobüsün şarampole uçmasını bariyerler engelledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz