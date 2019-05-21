Marmara Galvaniz’de anlaşma sağlandı

Birleşik Metal-İş Sendakası Kocaeli Şubesi’nin örgütlü bulunduğu Marmara Galvaniz Dilovası ve İzmit fabrikalarında toplu sözleşme süreci tıkanmış ve 8 Mayıs’ta her iki fabrika da da grev ilanı asılmıştı. Sendika ve işveren bugün yeniden toplu sözlemşe masasına oturdu. Toplum 140 işçiyi ilgilendiren görüşmede bugün anlaşma sağlandı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Eğer anlaşma sağlanamasaydı işçi 23 Mayıs Perşembe günü greve çıkacaktı. 2 yıllık imzalanan toplu iş sözleşmesine gere 1. yıl net 650 TL zam, 2. yıl enflasyon+3 puan zam yapılacak. Sosyal haklarda da enflasyon+3 puan artış yapılması da kararlaştırıldı.