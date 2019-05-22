“Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi!" haberimize cevap geldi

Kandıra Cebeci'de meydana gelen trafik kazası sonrasında Ceyhun Çetin isimli vatandaş yaralanmıştı. Çetin'in babası Metin Çetin, WhatsApp İhbar Hattımızı arayarak gazetemiz ile iletişime geçti. Çetin'in beyanına göre yaklaşık 45 dakika sonra ambulans olay yerine geldi ve oğluna ilk müdahalede bulundu. İnternet sitemizde yayınlanan "Yaralı vaziyette 45 dakika ambulans bekledi" başlık haberimizin ardında Kocaeli Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sağlık Müdürlüğünün yaptığı inceleme sonrasında yaptığı açıklamada aşağıdaki ifadeler kullanıldı:

"Kocaeli Kandıra Cebeci mevkiinde meydana gelen trafik kazasına dair resmi kayıtlara göre;

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarın ulaşma saatinin 12:10, en yakın Kandıra 2 no’lu 112 istasyonundan ambulans ekibinin çıkış saatinin 12:11, olay yerine ulaşım saatinin ise 12:34 olduğu,

Yaralı şahsın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine nakledildiği görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri standartlarına göre her 50.000 nüfusa bir 112 istasyonu planlandığından Cebeci bölgesinde sürekli bir ambulans bulundurulması şu anki şartlara göre mümkün gözükmemektedir. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Cebeci-Kefken bölgesinde bir Mobil 112 ambulans ekibi konuşlanacak ve 24 saat esasına göre hizmet verecektir.

Kandıra ilçesinde cezaevi bölgesi ve şehir merkezinde olmak üzere toplam 2 (iki) adet 112 istasyonumuz mevcuttur. Ayrıca Kocaeli Valiliği tarafından Kandıra Devlet Hastanesinin bahçesinde 1 (bir) adet 112 istasyonunun yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup 8 (sekiz) ay içinde inşaatı tamamlanacak, böylece Kandıra ilçesinde toplam 3 (üç) adet sabit 112 istasyonu halkımızın hizmetine sunulmuş olacaktır."