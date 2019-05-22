Ukrayna Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden kararnameyi imzaladığı bildirildi. Kararnameye göre, Ukrayna'da 21 Temmuz'da erken parlamento seçimleri yapılacak. Kararnamenin yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olduğu belirtiliyor. Zelenskiy, 20 Mayıs Pazartesi günü parlamentoda yemin ederek resmen göreve başlamıştı.
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Ukrayna erken seçime gidiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin, 8. Dönem Ukrayna Parlamentosunu fesheden kararnameyi imzaladığı, 21 Temmuza'da erken parlamento seçimleri yapılacağı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz