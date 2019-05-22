Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 00:57 TSİ- Dünya G: Bugün 00:58 TSİ

Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi

Dışişleri Bakanlığından, Yunanistan'da 19 Mayıs 1919'u gölgelemeye yeltenen bazı radikal grupların, Türk tarihine yönelik hayal ürünü iddialarını kabul etmenin mümkün olmadığını bildirdi.
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden milli mücadele sürecinin başladığı, Türkiye'de ve yurt dışında her yıl gururla kutlanan bir tarih olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu anlamlı günü gölgelemeye yeltenen Yunanistan'daki bazı radikal grupların, tarihimize yönelik hayal ürünü iddialarını, Türkiye'ye yönelik nefreti körüklemeyi hedefleyen etkinliklerini ve Yunanistan'daki bazı siyasetçilerin iç politika saikleriyle tarihi olguları çarpıtan açıklamalarını kabul etmek mümkün değildir." ifadesi kullanıldı.

Gerçek dışı iddiaların sahiplerine, Yunan ordusunun Anadolu'yu işgali sırasında, savaş hukukuna da aykırı yaptığı mezalimden Yunanistan'ın sorumlu olduğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması'yla kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci Yunan ordusunun Türklere uyguladığı katliamlar akıl almaz boyutlara ulaşınca, Yunanistan'ın bizzat müttefikleri tarafından bir Tahkikat Komisyonu kurularak, Yunan ordusunun gayri insani suçlarının tespit edildiğini dikkatlerine getiriyoruz. Hal böyleyken, tarihimize yönelik mesnetsiz iddiaların akıl, vicdan ve hakkaniyetle ilgisi olmadığı açıktır. Bu söylemler, ikili ilişkilerimizi ilerletmeye yönelik hedeflerle bağdaşmamakta ve gelecek nesillere kötü bir miras bırakmaktadır."

"EN AÇIK KANIT"

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos'un, 1934'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesinin, iki ülke arasında sorumsuz siyasetçilerin ve radikal Yunanların iddia ettikleri gibi tarihi bir mesele bulunmadığını gösteren en açık kanıt olduğu vurgulandı.

Bugün 00:57 TSİ AA Ankara- Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Bahri Yavuz istifa etmeli mi?
Trump'tan Meksika'ya gözdağı mask
Trump'tan Meksika'ya gözdağı
Türk aday AP seçiminde İngiliz iktidar partisi için yarışacak mask
Türk aday AP seçiminde İngiliz iktidar partisi için yarışacak
Müslümanlar tavaflarını yağmur altında yaptı mask
Müslümanlar tavaflarını yağmur altında yaptı
Senegal'in bol köpüklü geleneksel çayı: Ataaya mask
Senegal'in bol köpüklü geleneksel çayı: Ataaya
Nükleer felaketin yaşandığı kasabaya pirinç ekildi mask
Nükleer felaketin yaşandığı kasabaya pirinç ekildi
Avusturya erken seçime gidiyor mask
Avusturya erken seçime gidiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu mask
Akça Koca Platformu, Abdullah Gül ile iftarda buluştu
211 firma eleman arıyor mask
211 firma eleman arıyor
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler! mask
AKP’li Güney’den Hürriyet’e ağır sözler!
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi! mask
İmamoğlu israfları açıklayacaktı ki... Ahmet Hakan programı erken bitirdi!
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti! mask
Nikah memuru, 1 saat kala nikahı iptal etti!
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI mask
Fikret Gündüz davasında CEZA YAĞDI

GALERİ

Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı mask
Evlerden 200 bin TL’lik vurgun yapan hırsız, rezidansta alem yaparken yakalandı
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar mask
İtfaiye erine unutamayacağı bir an yaşattılar
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı" mask
Cedit'te vatandaş dert yandı "1999 depreminden farkımız kalmadı"
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü mask
Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması mask
İzmit’te Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı mask
Kocaeli’de 19 Mayıs coşkusu Mehmet Erdem konseri ile yaşandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL